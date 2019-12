Ibrahimovic is nu ook zijn neus kwijt in Malmö

Het standbeeld van Zlatan Ibrahimovic is binnen een maand veranderd in een onherkenbaar gedrocht. Sinds de Zweedse spits zich op 27 november als aandeelhouder heeft inkocht bij voetbalclub Hammarby IF uit Stockholm, volgen vernielingen aan het standbeeld in zijn geboortestad Malmö elkaar in rap tempo op.

De topscorer aller tijden van Zweden wil van Hammarby de grootste club van Scandinavië maken, wat hem niet in dank wordt afgenomen door de supporters van zijn eerste profclub Malmö FF. In de stad waar hij werd geboren en opgroeide wordt hij sinds vorige maand gezien als een verrader, nu hij voor 25 procent eigenaar is geworden van een grote rivaal in de Zweedse competitie.

Inmiddels is de zaag stevig in het bronzen beeld gezet. Zijn linkervoet overleefde deze ingreep nog, maar aan zijn rechtervoet is hij een teen kwijt. De grootste schade heeft hij echter aan zijn gezicht, met een gapend gat op de plek waar ooit zijn neus zat. Ook is het gouden beeld zilver gespoten. Inmiddels staat er een hek om het standbeeld. De ontwerper van het beeld heeft gevraagd te stoppen met de vernielingen. Ibrahimovic was op 8 oktober zelf nog aanwezig bij de presentatie van het standbeeld, dat op een steenworp afstand van het Swedbank Stadion in Malmö staat.

Aanvankelijk beperkten de acties zich nog tot een zak over zijn hoofd en een wc-bril om zijn arm. Ook werd er ‘zigeuner’ op het beeld geschreven, verwijzend naar de migratieachtergrond van Ibrahimovic. Op zijn huis in Zweden prijkt ook nog het woord ‘Judas’. Ondertussen hoopt de 38-jarige Ibrahimovic dat zijn zaakwaarnemer Mino Raiola nog een mooie club voor hem weet te vinden, want de voormalig topspits van Ajax, Juventus, Internazionale, FC Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United en Los Angeles Galaxy wil nog niet stoppen.

