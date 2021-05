Iconische trofee en een pint melk voor de winnaar: dit moet je weten over de Indy 500

Dit weekend wordt in Indianapolis de 105de editie van de Indy 500 verreden. 33 coureurs rijden 200 rondjes van iets meer dan vier kilometer op een ovaal circuit. Nederland heeft met Rinus ‘ Veekay ’ van Kalmthout een kanshebber voor de eindzege. Dit zijn de leukste feitjes over de iconische race.

• De eerste editie van de Indy 500 werd in 1911 verreden. De Amerikaan Ray Harroun kroonde zich tot eerste winnaar. Twee jaar later was de Franse Jules Goux de eerste niet-Amerikaan die de race won.

Poll Gaat u kijken naar de Indy 500? Ja

Nee Gaat u kijken naar de Indy 500? Ja (59%)

Nee (41%)

• De winnaar van de Indy 500 drinkt traditioneel een pint melk leeg na de race. Deze traditie stamt uit 1936, toen Louis Meyer na zijn overwinning een flink glas melk naar binnen gooide. Hij deed dit op advies van zijn moeder, omdat het verfrissend zou werken op een hete dag. Sindsdien is het, met een kleine uitzondering van 1947 tot 1955, een traditie geworden.

• Voor de snelste man staat aan het einde van de race de Borg-Warner Trophy te wachten. De gigantische zilveren beker is één van de meest herkenbare trofeeën van de sportwereld. De beker werd in 1936 geïntroduceerd, voorzien van de portretten van alle voorgaande winnaars. Sindsdien is er elk jaar een gezicht bijgekomen, tot er na 1986 geen plek meer was. Er werd extra standaard onder de beker gemonteerd, die vervolgens in 2004 alweer vol zat. De standaard werd vervangen door een nog grotere versie en nu is er genoeg plek op de trofee voor alle portretten tot 2034.

Volledig scherm De Borg-Warner Trophy. © AFP

• De race kan erg lang duren vanwege het constante gevaar van crashes en de weersomstandigheden. De editie van 2008 was de langste in de geschiedenis van de Indy 500. De race moest drie keer onderbroken worden door regenval en duurde uiteindelijk acht uur en 22 minuten.

• Traditiegetrouw eet het publiek worst bij de Indy 500. Als alle verkochte braadworsten en hot dogs achter elkaar geplaatst zouden worden, kunnen de worsten meer dan drie keer het circuit rond.

• Janet Guthrie was de eerste vrouw die meedeed aan de Indy 500. In 1977 had zij deze primeur en ging zij de negen vrouwen die daarna aan de race deelnamen voor. De beste prestatie van een vrouw staat op naam van Danica Patrick. In 2009 werd zij derde.