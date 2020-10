Iedereen klaagt of kraakt op Roland Garros

Hoe Primoz Roglic de Tour kon verliezen

7:00 Primoz Roglic zou de Tour gaan winnen. Eén probleem: hij won niet. Was het omdat hij bezweek of omdat Tadej Pogacar toverde met zijn benen? Het antwoord ligt verscholen in de cijfers. Jumbo-Visma deelde de vermogens­gegevens van Roglic’ Tour.