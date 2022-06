Iga Swiatek gaat met tennisevenement geld ophalen voor Oekraïne

Enkelbles­su­re houdt de door Manchester United begeerde Antony nog weken aan de kant bij Ajax

Het duurt nog even voordat Alfred Schreuder een beroep kan doen op Antony. De Braziliaan is nog altijd niet hersteld van zijn enkelblessure die hij eind vorig seizoen opliep bij het nationale elftal. ,,De komende week is belangrijk.”

