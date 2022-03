Iga Swiatek na zege nieuwe nummer 1 van wereld: ‘Dit is een bijzonder moment voor me’

De 20-jarige Swiatek had een zege in de tweede ronde van het toernooi van Miami nodig om Barty af te lossen. Ze gunde de Zwitserse Viktorija Golubic slechts twee games 6-2 6-0. ,,Dit is een bijzonder moment voor me”, zei de speelster die in 2020 Roland Garros won. ,,Ik wist dat ik deze wedstrijd moest winnen om de nieuwe nummer 1 te worden. Dat maakte deze wedstrijd heel anders, maar het is me gelukt.”