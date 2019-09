Ihattaren maakt indruk op Van Bommel: ‘Hij laat het elke wedstrijd zien’

,,Hij groeit echt", zei trainer Mark van Bommel na afloop. ,,Mohamed laat het elke wedstrijd zien, maar hij is nog altijd maar 17 jaar. Als ik hem af en toe rust kan geven, laat ik dat niet na.” Ook Denzel Dumfries was lovend over zijn jonge teamgenoot die bij alle PSV-treffers betrokken was. ,,Hij is 17 jaar oud, maar speelt als iemand die 24 of 25 is. Hij maakt een hele mooie ontwikkeling door.”



Van Bommel vindt het knap wat Ihattaren laat zien. ,,Het is een speler die voor het Nederlands voetbal belangrijk kan zijn”, gaf hij aan na een vraag over zijn mogelijke interlandkeuze. ,,Ronald Koeman kan veel met hem praten, maar ik weet niet wat hij hem verder nog zou moeten aanbieden. Zelf praat ik ook met hem, maar het is belangrijk dat hij zonder druk zijn keuze kan maken. Hij heeft ook met zijn familie te maken, waar hij alles mee bespreekt en wat hij ook doet. Doe het maar eens op die leeftijd. Kies maar eens tussen twee landen die aan je trekken. Toch laat hij dit vanavond zien en dat is niet makkelijk. Ik vind het knap hoe hij ermee omgaat.”



Had Van Bommel hem niet moeten gebruiken in het tweeluik met FC Basel, was een vraag van een van de journalisten tijdens de persconferentie? ,,In het begin van het seizoen zat hij niet bij de selectie en op dat moment was hij niet fit. Ik werk elke dag met hem.”