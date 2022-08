IJsbaanmanager Gianni Romme: ‘Ik wil er voor vechten dat schaatsen in ons dna blijft’

Draaide zijn leven als schaatser en daarna als schaatscoach om rondetijden en records, ook als operationeel manager zit het hoofd van Gianni Romme vol cijfers. ,,Of het nu euro’s zijn, of verbruiksgegevens.”

IJsbaan Twente ligt er in de zomer verlaten bij. De lege tafeltjes langs de betonnen 400-meterbaan zijn de relikwieën van een vlooienmarkt die er af en toe gehouden wordt. ,,Zo werkt dat bij een seizoenbedrijf. Hier ligt een bestemmingsplan ‘sport’ op. Dan mag je niet zoveel andere dingen doen”, zegt Gianni Romme. De voormalig schaatskampioen is sinds mei 2018 operationeel manager van de ijsbaan in Enschede, vlakbij de thuisbasis van FC Twente.

Bij de prijsuitreiking van de Twentse Schoolschaatskampioenschappen hoorde hij dat er een vacature was. De interesse van de man uit Made was direct gewekt. ,,Je moet me niet aannemen voor mijn bekende kop en denken dat ik daardoor meer mensen naar binnenhark. Zo werkt het niet, heb ik tijdens het sollicitatiegesprek aangegeven. Een operationeel manager managet de operatie. Ik ben niet iemand die in zijn kantoortje zit te delegeren.”

Romme staat aan het hoofd van een klein team, zeker buiten het schaatsseizoen. Eerder in de week hield hij nog in zijn eentje ‘de boel draaiende’. ,,Wat ik deze periode mis is de reuring, de energie die je krijgt van mensen die hier komen om te recreëren. Dit bedrijf is gericht op het plezier van mensen. Ik hoop dat iedereen hier met een glimlach binnenkomt en met een nog grotere glimlach naar buiten gaat.”

Crisis op crisis

De ijsbanen in Nederland hadden de afgelopen jaren de wind niet mee. De sporen van de coronacrisis waren nog niet uitgewist, of de energiecrisis diende zich aan. De hogere kosten kunnen niet volledig doorberekend worden aan de gebruikers. ,,Ik weet nu wat het kost aan energie om ijs te maken. Ik ben altijd gebruiker geweest, maar kende de achtergrond niet. Nu ik die heel goed ken, heb ik de vraag neergelegd bij schaatsbond KNSB en bij de VKN (Vereniging Kunstijsbanen Nederland, red.), waarvan ik zelf bestuurslid ben: Wij vinden dat we een hoop recreatie moeten hebben. Daar staat een prijs tegenover. Willen wij die met zijn allen gaan betalen?”

Voor de duidelijkheid: Romme pleit niet voor een sanering van ijsbanen in Nederland. ,,Ik leg de vraag open neer, omdat er veel discussie over bestaat. Hetzelfde geldt voor zwembaden. Hier in Enschede blijft het buitenbad de hele zomer dicht. Dat is niet alleen een energievraagstuk, maar heeft ook met personeelstekort te maken. Ja, ik zit hier nu met een pakket dat best een uitdaging is. Ik wil er voor vechten dat schaatsen in ons dna blijft.”

Volledig scherm Gianni Romme in 1998 in Nagano stijlvol op weg naar een wereldrecord én olympisch goud op de 5000 meter. © ANP

Uitdagingen gaat Romme niet uit de weg. Dat was al zo als schaatser. Idolaat als hij was van Johan Olav Koss wilde hij de rijstijl van de drievoudig olympisch kampioen van 1994 kopiëren. ,,Elke dag had ik zijn techniek in mijn hoofd en dacht ik: nu rijd ik als Koss. Een keer had mijn moeder toevallig een filmpje opgenomen. Het zag er niet uit. Helemaal niet zoals Koss schaatste. Vier jaar later was ik zelf olympisch kampioen en werd ik door hem geïnterviewd”, gaat hij in de Curling Lounge terug naar zijn gouden jaren.

Romme kijkt ernaar uit dat het beton beneden hem weer schuil gaat onder een laag ijs. ,,Ik ben zo’n gek die als eerste op het ijs is als het nog niet eens uitgevlakt is. De passie voor bevroren water zit in mij. Ik kan nog steeds een beetje diep blijven zitten, al gaat het minder hard dan voorheen. Schaatsen is techniek. Ongelooflijk wat voor snelheid je uit zo’n dun ijzertje kunt genereren door een beweging te maken van links naar rechts. En je gaat vooruit.”

Skelter op het ijs

Om meer bezoekers te trekken introduceerde Romme de ‘Familie Fun Middag’. Bedacht tijdens een fietstochtje. ,,Ik vroeg me af wat voor mij als jong ventje de aantrekkingskracht was van schaatsen. Toen dacht ik aan dat slootje achter in Lage Zwaluwe (Rommes geboortedorp, red.). Eerst met kunstschaatsen, daarna een ander soort die mijn moeder van een rommelmarkt had. Dan weer met een fiets of sleetje het ijs op. Op de Familie Fun Middag hier is het verboden voor hardrijders. Verder mag eigenlijk alles. Linksom en rechtsom. Je mag met schoenen op het ijs, met een skelter, wat je maar wilt. We gooien met een Zamboni een hoop ijs midden op de baan, zodat ze sneeuwballen kunnen gooien. Ik heb prachtige taferelen gezien. Het slaat aan, vanwege de toegankelijkheid. Ik heb zelfs rolstoelers op het ijs gezien die zoveel lol hadden met mensen die er omheen schaatsten. Je ziet nu dat andere banen het concept al overnemen.”