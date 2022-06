IJzersterk serverende Tallon Griekspoor ronde verder in Halle

In de tweede set wist Griekspoor, die vorige week in Rosmalen pas zijn eerste graswedstrijd won op ATP-niveau, vervolgens wel al vroeg een break te forceren. Hij liep uit naar 3-0 en zag de overwinning niet meer in gevaar komen: 6-2. Met name op eigen opslag speelde de Nederlander uitstekend. Griekspoor sloeg in de anderhalf uur durende partij tien aces.



In de tweede ronde neemt Griekspoor het later deze week op tegen Marton Fucsovics uit Hongarije of de Spanjaard Roberto Bautista Agut. Daarna wacht mogelijk een clash met nummer 1 van de wereld Daniil Medvedev.