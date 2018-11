‘Ik ben eigenlijk ook voor Feyenoord, maar ik heb een ADO-shirtje aan’

LIVE | FC Twente verdubbelt de voorsprong tegen RKC

20:44 RKC Waalwijk deed afgelopen dinsdag wat niemand had verwacht, winnen van PSV in de KNVB-beker. Nu moet de volledige focus weer gericht zijn op de Keuken Kampioen Divisie want de ploeg van Fred Grim speelt tegen FC Twente, de nummer drie van de ranglijst. Mis niks in dit liveblog!