‘Ik was op mijn zeventiende volwassener dan de gasten die nu 25 zijn’

Door Rik Spekenbrink



Onder het keurige blauwe pak steken zijn rode Puma-sneakers fel af. Zijn baard is gesoigneerd, de haren strak gekamd. Boris Becker moet straks ‘live’, hij is commentator en analyticus voor Eurosport. Maar wie hem in de vroege ochtend het park van de US Open ziet betreden, krijgt de echte Boris Becker te zijn. Een vale spijkerbroek met simpel T-shirt, petje op het hoofd, gat in zijn schoen. Krom en moeilijk lopend. Hij wilde van de week in een New Yorkse supermarkt een paar biertjes kopen, maar had geen legitimatie op zak. Onverrichter zaken keerde Becker, 51 jaar en zesvoudig grand slam-winnaar, terug naar het hotel.

Je kunt veel van Becker zeggen, maar hij is wel volledig zichzelf. Vaak sprak hij over de keerzijde van het beroemd zijn, de valkuilen van de roem. Maar nog steeds gaat hij de aandacht niet uit de weg. Wie hem tegen het lijf loopt, mag op de foto of krijgt een krabbel.

Hij kan het ook gewoon niet missen, de sport die hem heeft gevormd en alles heeft gebracht. En hij is niet zuur of chagrijnig, ook al is hij na zijn persoonlijke faillissement veel tastbare tennisherinneringen kwijt. Nog altijd praat hij bevlogen over het tennis van toen en nu. Zijn analyses zijn kundig en hij schroomt een kritisch geluid niet. Neem nou zo’n Nick Kyrgios, het Australische probleemkind tegen wie tennisbond ATP nu twee onderzoeken heeft lopen. ,,We praten veel te veel over hem”, zegt Becker in een rondetafelgesprek in de studio van de sportzender. ,,Ik neem hem pas serieus als hij de halve finale haalt op een grand slam, of nog liever: als hij wint. Aan het einde van de rit heeft niemand het over de boetes en strafpunten die je hebt gekregen. Het gaat erom hoeveel je hebt gewonnen. In mijn tijd waren er spelers die zich nog veel slechter gedroegen dan Kyrgios, man wat een karakters liepen er rond. Maar ze stonden wél nummer 1 van de wereld en wonnen dit toernooi.”

Verschil in mentaliteit

Becker, bij de Duitse tennisbond ook verantwoordelijk voor de mannelijke profs, ziet een groot verschil in mentaliteit tussen zijn generatie en die van nu. ,,Ik won een grand slam op mijn zeventiende en was toen volwassener dan veel gasten die nu 25 zijn. Dat heeft meerdere redenen en is ook niet erg, ze hebben meer tijd nodig om het spel te begrijpen en de regels te accepteren. Heus, ik denk niet dat alles vroeger beter was, ik ga met mijn tijd mee. Maar voor temperamentvolle gasten als Frances Tiafoe, Alexander Zverev en Fabio Fognini kan het heel goed zijn om iemand in te huren die veel heeft meegemaakt en gewonnen.”

Becker wil geen zure, oude man zijn. Maar kom niet aan de kernwaarden van de sport. ,,Er wordt veel gesproken over het korter maken van de games en de sets. Maar korter betekent niet beter, het betekent alleen korter. Niemand zou het over mijn partijen hebben gehad als ze niet zo lang hadden geduurd. Tennis is ook: je tegenstander langzaam uitwringen. In een wedstrijd van vijf sets en vier uur komt de vechter boven.”