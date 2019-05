In een groter plaatje is verlies een zegen voor Trappers

Maar EV Landshut heeft de titel niet gestolen. De Zuid-Duitsers wonnen in de finaleserie drie keer in Tilburg! Dat besef was er ook wel bij Trappers. In een groter plaatje is het zelfs helemaal niet zo erg dat de Tilburgers eens een keer niet met de hoofdprijs aan de haal gingen op het derde niveau in Duitsland. Het gemor over 'het Nederlands team' werd afgelopen jaar hoorbaar luider. Dat Trappers niet mag promoveren omdat de DEL2-organisatie dat niet toestaat, daar hebben de mede-Oberligisten uiteraard niet zo'n boodschap aan. Zij likken vooral hun wonden als ze voortijdig door de Nederlanders zijn uitgeschakeld in de play-offs. Weg kans op promotie! Op de tribunes in Essen (Moskitos) en Hannover (Scorpions) klonken al meermaals spreekkoren 'Trappers raus'. En er werd een petitie gestart om de Tilburgers terug naar hun eigen competitie te sturen.