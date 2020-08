In Italië is De Vrij met forse stappen een grootheid geworden

KNWU stuurt vier baansprin­ters naar Spelen

20 augustus Nederland vaardigt bij de mannen vier baansprinters af naar de Spelen volgend jaar zomer in Tokio. Daardoor is ook Matthijs Büchli zeker van deelname, want hij heeft als enige voldaan aan de gestelde voorwaarden uit de interne selectieprocedure van de Nederlandse wielrenunie (KNWU).