In winters Moskou blijkt Feyenoord weer een vechtploeg

Door Mikos Gouka



Toen Nicolai Jørgensen na zijn rode kaart kort na rust diep teleurgesteld de zijlijn bereikte, had coach Dick Advocaat zijn ploeg alweer georganiseerd. Bij Feyenoord weten ze inmiddels wel hoe dat moet, spelen met een man minder. Het gebeurde eerder in Europa tegen Dinamo Zagreb. En zondag nog in eigen land. Na de 78 minuten in ondertal tegen Fortuna Sittard volgde vanavond in de koude CSKA Arena in Moskou alweer een qua aantallen ongelijke strijd. Feyenoord diende dit keer 42 minuten te overleven en deed dat met verve.