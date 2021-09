Inbrekers zien James op tv voor Chelsea spelen en beroven hem bij inbraak van zijn medailles

Tijdens de inbraak was er niemand in zijn huis aanwezig. ..Ik doe een beroep op al mijn fans van Chelsea en Engeland om te helpen deze lage mensen te identificeren en aan te geven. Deze dieven zullen nooit kunnen rusten omdat het bewijs zich tegen hen opstapelt. De politie, Chelsea, mijn adviseurs en vele anderen staan ​​allemaal achter me, want we hebben duidelijke aanwijzingen over wie de daders zijn. We naderen ze.”