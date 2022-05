Indrukwekkend afscheid van Jo-Wilfried Tsonga met tranen en een gravelkus

Hij won in zijn carrière van Roger Federer, Rafael Nadel en Novak Djokovic. Wat als hij niet zo vaak geblesseerd was geraakt? Als hij zonder pijn jaren lang had kunnen tennissen? Was Tsonga dan een groot kampioen geworden? Het had zomaar zo kunnen zijn, nu is de tennisser uit Frankrijk blijven ‘steken’ op een finaleplek tijdens de Australian Open in 2008. Zijn afscheid was vandaag indrukwekkend.