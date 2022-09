Indrukwekkende Iga Swiatek rekent in finale US Open af met gefrustreerde Ons Jabeur

met videoIga Swiatek heeft na een indrukwekkende finale de US Open op haar naam geschreven. In de eindstrijd in New York was de 21-jarige Poolse in twee sets te sterk voor Ons Jabeur: 6-2 7-6(5). Waar Swiatek kalm wist te blijven, namen bij Jabeur namen de frustraties toe, zo smeet ze met haar racket en trapte zeeen bal het publiek in.

Het is de eerste, maar ongetwijfeld niet de laatste US Open-zege van Iga Swiatek. De (pas) 21-jarige Swiatek won al twee keer Roland Garros en mag zich nummer één van de wereld noemen. Haar tegenstander, de Tunesische Jabeur (28), heeft ook een geweldig seizoen beleefd. Ze behaalde haar eerst Grand Slam-finale op Wimbledon en maakte ook grote stappen op de WTA-ranglijst.

Haar tweede Grand Slam-finale zaterdagavond tegen Swiatek begon echter bijzonder eenzijdig. Al bij haar eerste servicebeurt maakte Jabeur geen enkel punt. De matige start resulteerde al snel in een 3-0 voorsprong voor Swiatek in de eerste set. Jabeur pakte vervolgens nog wel een break, maar kon die niet verzilveren. Vervolgens denderde Swiatek genadeloos door. Haar eerste service ging zelden fout, en in de games van Jabeur bleef ze lang genoeg in de rally’s om een fout van Wimbledon-finalist af te dwingen. Het Amerikaanse publiek koos de kant van Jabeur, maar kon het oppermachtige spel van Swiatek niet voorkomen. De eerste set ging was al na een half uur binnen voor de Poolse: 6-2.

Volledig scherm Iga Swiatek wint de US Open. © ANP / EPA

Ook in de tweede set trok Swiatek aan het langste eind. Op alles wat Jabeur kon verzinnen had de in Warschau geboren tennisster een ijzersterk antwoord, wat de Tunesische bij vlagen tot wanhoop dreef. Nadat ze op slordige wijze haar eerste servicegame inleverde, liet ze uit teleurstelling haar racket vallen. Ondertussen verloor Swiatek op geen enkel moment haar focus, hoewel het luidruchtige publiek absoluut niet aan haar kant stond.

Jabeur bewees toen nog even dat haar mentale kracht niet onderschat mag worden. Na een 3-0 en 4-1 achterstand vocht ze zich op karakter terug naar 4-4. Op dat moment verzuimde ze de kansen op een break voorsprong te verzilveren, waardoor de set eindigde in een zinderende tiebreak.

Op matchpoint twijfelde Swiatek niet en maakte ze het direct af, waarna ze van puur geluk ter aarde stortte.

Swiatek trots: ‘Geweldig toernooi’

Swiatek was na haar zege vooral trots. De Poolse nummer één van de wereld werd vooraf door velen gezien als titelfavoriete, maar zelf vond ze dat niet zo vanzelfsprekend. ,,Ik verwachtte er niet per se heel veel van. Dit toernooi was echt een uitdaging”, zei ze. ,,Ik heb me in mentaal opzicht bewezen en ben goed met de druk omgegaan. Het was een geweldig toernooi.”

Swiatek won eerder dit jaar Roland Garros en dat maakte veel los in haar land. ,,Tennis wordt steeds populairder in Polen. Wat deze zege betekent? Dat ga ik zien bij thuiskomst”, aldus de winnares, die troostende woorden had voor Jabeur, die na de eerdere nederlaag in de finale op Wimbledon nog altijd wacht op haar eerste grandslamoverwinning. ,,Ik weet zeker dat je er ooit eentje zult winnen, maak je geen zorgen.”

Volledig scherm Ons Jabeur trapt uit frustratie een bal de tribune in. © AFP

Jabeur stijgt door haar finaleplaats naar de tweede plek op de wereldranglijst, al had ze daar direct na de partij niet echt een boodschap aan. ,,Ik ben erg teleurgesteld, al verdiende Iga te winnen. Ik houd nu niet echt van haar, maar het is oké”, grapte Jabeur, die op haar beurt met haar prestaties veel betekent voor het tennis in Tunesië en Afrika. ,,Hopelijk kan ik nieuwe generaties inspireren en is dit het begin van nog heel veel moois. Ik blijf hard werken, dan moet die titel toch snel een keer komen.”