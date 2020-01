Indy De Vroome pas donderdag in actie in Melbourne

De 23-jarige De Vroome neemt het in de eerste ronde op tegen de Spaanse Lara Arruabarrena, de nummer 152 van de wereld. Om het hoofdtoernooi te bereiken moet er drie keer gewonnen worden. Tallon Griekspoor en Lesley Pattinama-Kerkhove, die beiden woensdag hun eerste partij wonnen, komen pas vrijdag weer in actie. Vrijdag zou aanvankelijk de laatste dag van het kwalificatietoernooi zijn, maar wegens de weersomstandigheden wordt er vermoedelijk ook komend weekend gespeeld.

De heftige bosbranden in Australië zorgden ervoor dat de luchtkwaliteit aanzienlijk minder is. Veel tennissers klaagden de afgelopen dagen over de slechte omstandigheden waarin zij moesten spelen. De Sloveense Dalila Jakupović moest zelfs opgeven na een ernstige hoestbui. De Australian Open gaf voorafgaand aan het toernooi aan dat indoor spelen tot de mogelijkheden behoorde, maar ondanks de aanhoudende kritiek werden de partijen woensdag gewoon buiten gespeeld.