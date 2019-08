Inter legt 80 miljoen neer voor Romelu Lukaku

Lukaku trainde al niet meer mee in Manchester. Hij wilde weg omdat hij niet in de plannen van trainer Ole Gunnar Solskjaer zou passen.



Lukaku, die voor vijf seizoenen tekende in Milaan, kwam twee jaar geleden over van Everton. United betaalde destijds ongeveer 85 miljoen euro voor de Belgische spits. Hij had bij Everton een topseizoen gedraaid in de Premier League met 25 doelpunten. Vier jaar speelde hij bij de 'blauwe club' uit Liverpool. Daarvoor speelde hij bij West Bromwich Albion en Chelsea, dat hem overnam van Anderlecht in 2011.