Inter vs Nederland: van stuntende Lieverdjes tot voetballes van Crespo

1972: Ajax – Internazionale 2-0

Volledig scherm Johan Cruijff kopt de 2-0 binnen. © ANP Internazionale heeft de Europa Cup 1 al twee keer gewonnen (1964 en 1965) als het in 1972 voor het eerst tegen een Nederlandse ploeg speelt. De Italianen treffen het niet, want Ajax is op dat moment de top van Europa. In een seizoen dat de Amsterdammers alles winnen wat er te winnen valt (landstitel, KNVB-beker, wereldcup) wordt ook Inter in de finale van de Europa Cup 1 verslagen. In de Rotterdamse Kuip is Johan Cruijff met twee goals de grote man: 2-0.

1974 Internazionale - FC Amsterdam 1-2

Volledig scherm Nico Jansen. © ANP FC Amsterdam zorgt voor één van de grootste Nederlandse Europa Cup-stunts ooit als het in 1974 het grote Internazionale uitschakelt. De ‘Lieverdjes’, twee jaar eerder ontstaan door een fusie tussen Blauw Wit en DWS, hebben maling aan de reputatie van de Italianen. Vooral Nico Jansen niet. De onverschrokken spits – Snoetje voor intimi – scoort in San Siro twee keer. Dat Theo Husers een penalty mist, kan de pret niet drukken. FC Amsterdam wint met 1-2 en houdt stand in de return (0-0). Pas in de kwartfinale van de UEFA Cup wordt de ploeg van trainer Pim van de Meent uitgeschakeld door FC Köln.

Volledig scherm Fandi Ahmad (m) snelt langs Giuseppe Baresi (r) en Ludo Coeck. © Collectie SPAARNESTAD PHOTO/ANP

Een jaar nadat ze met Italië in het Estadio Santiago Bernabeu van Madrid de WK-finale hebben gewonnen, gaan Giuseppe Bergomi, Fulvio Collovati en Alessandro Altobelli op hun gezicht in het Groningse Oosterpark. Ze moeten hun meerdere erkennen in spelers als Jan van Dijk, Theo Keukens en Walter Waalderbos die voor de duvel niet bang zijn nadat ze in de eerste ronde van de UEFA Cup Atlético Madrid hebben uitgeschakeld. Erwin Koeman en Fandi Ahmad zorgen voor een nieuwe sensatie: 2-0. In de uitwedstrijd, die in Bari moet worden gespeeld, krijgt Groningen een heel ander Inter te zien. De Italianen halen alles uit de kast en winnen met 5-1.

Volledig scherm Jon Dahl Tomasson, Pierre van Hooijdonk, Paul Bosvelt en Bonaventure Kalou vieren feest in San Siro na de eigen goal van Ivan Cordoba. © Pim Ras

Feyenoord legt de basis voor het winnen van de UEFA Cup in de stad waar het in 1970 als eerste Nederlandse club de Europa Cup 1 wint. Duizenden meegereisde Rotterdamse supporters zien hoe Feyenoord in San Siro opnieuw geschiedenis schrijft. Inter, dat rekent op een finale tegen stadgenoot AC Milan, neemt het klusje iets te makkelijk op en krijgt daarvoor de rekening gepresenteerd. Ivan Cordoba zorgt met een eigen doelpunt voor de verrassende uitzege. In de return wordt het nog even spannend als Feyenoord in de slotfase een 2-0 voorsprong verspeelt,maar met 2-2 komt de ploeg van trainer Bert van Marwijk met de schrik vrij.

Volledig scherm Hernan Crespo (r) juicht, Jari Litmanen baalt. © REUTERS

Nadat Inter op eigen veld een lesje in effectiviteit heeft gegeven, wint het ook de return in Amsterdam. En weer is Hernan Crespo, in Milaan maker van de enige goal, de grote man bij de Italiaanse sluipmoordenaars. Ajax maakt het spel, voetbalt bij vlagen voortreffelijk, maar blijft bij twee flitsen van de Argentijnse topspits het antwoord schuldig: 0-2. Het jeugdige Ajax, dat via Rafael van der Vaart in blessuretijd nog tegen scoort, kan na afloop toch nog juichen. Omdat Rosenborg een punt pakt tegen Lyon gaan de Amsterdammer toch naar de volgende ronde.

2007: PSV - Internazionale 0-1

Volledig scherm PSV’er Edison Mendez haalt IDavid Suazo onderuit en krijgt daarvoor rood. © VINCENT JANNINK