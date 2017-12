Internationale sportpers eert Federer en Williams

LIVE: Cross houdt met moeite Van den Bergh van het lijf

16:03 Vandaag de kwartfinales op het WK darts, met vanmiddag de eerste twee partijen en vanavond de Nederlandse clash tussen titelverdediger Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld. Mis hier niets! Kwartfinales (best of 9 sets) LIVE: Van den Bergh - Cross 0-0 in legs (1-3 in sets) Afgelopen J. Lewis - D. Webster 5-0