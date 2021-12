Interviews 2021 | Een slagerszoon die miljoenendeals sluit, een Brabantse halfgod in India en het afscheid van Jordens Peters

Het afscheid van clubicoon Jordens Peters bij Willem II

Jordens Peters (34) is sinds dit voorjaar officieel geen profvoetballer meer. De (ex-)aanvoerder van Willem II kondigde in mei zijn pensioen aan. Het kon niet anders, het lijf wilde niet meer. ,,Dit seizoen was al een bonusjaar.” Het hoogtepunt van zijn loopbaan? Het hele Willem II-plaatje: ,,Ik heb letterlijk álles meegemaakt wat je hier kán meemaken. Van degradatie en promotie tot een bekerfinale en Europees voetbal. Prachtig, toch?

Het Bossche boefje dat kickbokslegende werd, stopt er mee

Hij was maar een onzeker ventje, dus werd Andy Souwer door zijn vader gedrild om te gaan kickboksen. Het bracht ‘Souwer Power’ ver, al werd hij voor zijn idee soms wel erg klein gehouden. De échte glans was er na de K1-tijd daarom vanaf, dus stopte de Bossche kickbokslegende dit jaar definitief. ,,Het was een hobbelige rit.”

Een slagerszoon uit Lith die miljoenendeals sluit met grote Europese voetbalclubs

Hij ondervond zelf hoe bepalend een spelersagent kan zijn. De Brabander Joost Ebergen was op zijn 22ste een berooide ex-profvoetballer, maar begeeft zich nu als zaakwaarnemer op het toneel van de grote Europese clubs. Hoe een slagerszoon uit Lith miljoenendeals sluit. ,,Het is teamwerk.”

De Brabantse bekerheld in Schotland die noodgedwongen barman werd

Prijzen? Glasgow Rangers en Celtic verdelen de buit in Schotland, maar in 1994 was het voor even anders. Ook dankzij een keeper uit Sint-Michielsgestel, die een heldenrol vervulde. Het was meteen zijn laatste duel voor Dundee United, enkele weken later was Legend - noodgedwongen - barman. Het is het bijzondere verhaal van Guido van de Kamp (57), wiens dochter nog steeds cadeaus uit Schotland krijgt.

De Tourstart in Den Bosch als opleving van het Nederlandse wielrennen

De Tourstart in Den Bosch, 25 jaar geleden, kan gezien worden als het begin van een opleving van het vaderlandse wielrennen. Nederland won in 1996 drie etappes. En dat was wel eens anders geweest, zo bleek in gesprek met Danny Nelissen. ,,Wij waren het pislulletje van het peloton. We werden er overal afgereden en dat moest over zijn.”

Waarom de doelman van TOP Oss de achternaam van zijn bekende Belgische vader (nog) niet draagt

Hij speelt inmiddels voor Excelsior, maar Bo Geens verdedigde in 2021 ook het doel van TOP Oss. Zijn vader was een van de beste en meest besproken keepers van België, maar dat wist niemand in Nederland. Theo Custers (70) gaf zijn zoon bewust niet zijn achternaam mee om hem niet te veel te belasten; Custers is sinds het WK-echec in 1982 nogal een beladen naam in België. ,,Ons papa wil niet dat ik dezelfde fout maak.”

Hoe een Bossche pannenhandelaar uitgroeide tot de transfertovenaar in Turkije

Erdal Torunogullari (56) geldt in Turkije als de architect achter het succes van Beşiktaş. En toch gedijt het bestuurslid het best in de luwte van Den Bosch, waar hij sinds 1988 woont. Het verhaal van een pannenhandelaar die uitgroeide tot de transfertovenaar van de Turkse landskampioen. ,,Ik ga nooit achter een transfer aan die niet kan slagen, ik blijf kalm. Mijn geluk is dat ik de Nederlandse nuchterheid mee heb gekregen.”

Brabander Sjoerd Marijne werd een halfgod in India

Sinds de Spelen staat Sjoerd Marijne aan de andere kant van de wereld op een voetstuk. Als bondscoach bereikte hij in Tokio met de Indiase hockeysters de olympische halve finales. Een unicum en een prestatie voor de eeuwigheid, zo bleek ook bij terugkomst in India. ,,Het is daar echt één groot gekkenhuis.”

‘Bad boy’ Michiel Kramer tekent bij RKC en wil het voetbalplezier terugvinden

Van het imago ‘bad boy’ komt hij nooit meer af. Dat wist de deze zomer naar RKC vertrokken spits Michiel Kramer (32) al lang. Wat hij in Waalwijk wel graag wil: het voetbalplezier terugvinden. ,,Dat ben ik in het laatste jaar bij ADO volledig kwijtgeraakt. Ik heb zelfs een paar keer overwogen te stoppen.”

De Vughtse oud-Feyenoorder die Europese topclubs afwees en voor RKC koos

Hij had zich binnen kunnen spelen in het buitenland, maar Jos van Herpen uit Vught verkoos zijn levensgeluk boven het grote geld. Een bloemlezing van een van de beste Vughtse voetballers ooit over de complimenten van Cruijff, zijn voetbalschool én zijn oude werkgevers RKC en Feyenoord. ,,Ach, ik ben zoals ik ben. Misschien te bescheiden, maar ik kreeg wél een compliment van Cruijff.”

