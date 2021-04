Invaller Van de Beek op randje halve finale, Arsenal moet aan de bak in Tsjechië

Foto's Geen fans bij Granada - ManUnited, maar toch streaker op het veld

21:58 Een hoogst opmerkelijk tafereel vanavond bij de kwartfinale tussen Granada en Manchester United in de Europa League. De wedstrijd in Andalusië was pas een paar minuten bezig, toen een streaker voor opschudding zorgde. Ondanks het feit dat fans niet welkom zijn, wist de man het stadion binnen te komen en naakt het veld op te rennen. Niet veel later werd hij door de politie afgevoerd.