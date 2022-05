Isco vertrek na negen jaar bij Real Madrid, Bazoer houdt alle opties open

Met video Ook enorme chaos in Frankrijk na degradatie recordkam­pi­oen Saint-Étienne

AS Saint-Étienne is na achttien jaar uit de Ligue 1 gedegradeerd. AJ Auxerre won zondagavond in een penaltyserie van de gedeeld recordkampioen van Frankrijk in de finale van de play-offs om promotie en degradatie. Daarna ging het helemaal mis in het Stade Geoffrey-Guichard, waar duizenden supporters het veld op renden en met vuurwerk gooiden.

