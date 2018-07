Isner maakt status waar en bereikt finale in Atlanta

Verstappen baalt na kwalifica­tie: Voelde me nog nooit zo slecht in de regen

28 juli Als zevende rijdt hij morgen weg in de Grand Prix van Hongarije. In de kwalificatie in de stromende regen in Boedapest liep het totaal niet bij Max Verstappen. ,,Ik had geen grip, geen gevoel. Dan houdt het op."