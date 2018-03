Isner makkelijk naar halve finales in Miami

Isner zegevierde in Florida met 6-1 6-4. Na 68 minuten was het gedaan met de 21-jarige Aziaat, de huidige nummer 23 van de wereldranglijst.

Isner speelt in de halve eindstrijd tegen de winnaar van het duel tussen de Argentijn Juan Martin del Potro en de Canadees Milos Raonic. De 32-jarige Isner doet voor de elfde keer mee aan het hoofdtoernooi in Miami. Een keer eerder haalde hij de laatste vier. In 2015 bleek de Serviër Novak Djokovic in de halve finales te sterk. Vorig jaar werd de boomlange Amerikaan in de derde ronde in Miami uitgeschakeld.