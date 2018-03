Isner plaatst zich ten koste van Cilic voor kwartfinales Miami Open

Eerder in het toernooi gingen Roger Federer en Grigor Dimitrov , de nummers één en drie van de lijst, al onderuit. De partij tussen Isner en Cilic ging gelijkop. In de tiebreak van de openingsset hoefde de Amerikaanse nummer zeventien van de wereld geen punt af te staan. Isner had in de tweede set aan een break bij 4-3 genoeg om de partij naar zich toe te trekken.



In de kwartfinale neemt de 32-jarige Isner het op tegen de Zuid-Koreaan Hyeon Chung, die met 6-4 6-3 won van de Portugees João Sousa.