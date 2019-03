Isner stopt opmars van Canadees toptalent en staat in finale Miami

John Isner heeft een einde gemaakt aan de opmars van het Canadese toptalent Felix Auger-Aliassime op het mastertoernooi in Miami. De als zevende geplaatste Amerikaan versloeg de Canadees, die zich een weg had gebaand via de kwalificaties, in twee sets in de halve finale: 7-6 (3) 7-6 (4).