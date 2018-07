Italiaan Berrettini wint in Gstaad eerste ATP-toernooi

PSV'er Luuk de Jong: 'Van Bommel zit er heel kort op, Cocu was misschien iets rustiger'

14:48 Volgens PSV'er Luuk de Jong (27) is er wel het een en ander veranderd sinds Mark van Bommel trainer is van PSV. ,,De trainer zit er zelf heel kort op. Cocu was misschien iets rustiger, keek van een afstandje wat meer toe. Al kon Cocu op de juiste momenten ook duidelijk zeggen wat hij ervan vond", zei De Jong, na de oefenzege op Valencia.