Italiaans international in opspraak na vechtpartij met supporters na bekerblamage

PODCAST Peesjevee-pod­cast: ‘Aftellen naar PSV-AS Monaco, Til lijkt te gaan starten’

In de Peesjevee-podcast van deze week tellen PSV-watcher Rik Elfrink en journalist Paul Post af naar de kraker tussen PSV en AS Monaco in de derde voorronde van de Champions League. Dinsdagavond maken beide ploegen uit wie naar de play-offs gaat. Post en Elfrink denken dat PSV het gaat redden, waarbij Post het meest optimistisch is.

8 augustus