Italiaanse kranten na remise tegen Atalanta: ‘Ajax heeft ingeboet aan kwaliteit’

Voorzitter en directeur Vader en zoon Percassi vormgevers van succesver­haal Atalanta: steenrijk, maar vooral goed beleid

27 oktober Atalanta wordt de laatste jaren overal in Europa geroemd vanwege het fraaie spel en de goede resultaten in de Serie A en Europa. Daarbij gaan de credits vooral naar de spelers en coach Gian Piero Gasperini, maar de grote mannen achter het succes blijven vaak onderbelicht: voorzitter Antonio Percassi (67) en zijn zoon Luca (40), de algemeen directeur die ook over het technische beleid gaat.