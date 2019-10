Italië met zevende overwinning naar EK

Waterpo­loërs al zeker van deelname EK

22:22 De Nederlandse waterpoloërs zijn in januari van de partij op het EK in Hongarije. De ploeg van bondscoach Harry van der Meer is na de zege van Turkije op Litouwen (24-7) al zeker van kwalificatie voor de Europese eindronde in Boedapest. Oranje, dat vrijdag al met 21-4 van Litouwen won, strijdt zondag met Turkije om de groepswinst én een betere uitgangspositie bij de loting voor het eindtoernooi.