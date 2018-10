Jackie Groenen: 'Eerst genieten van de winst'

De sleutel tot succes was volgens middenveldster Daniëlle van de Donk met vertrouwen het eigen positiespel spelen. Dat lukte vrijdagavond in het Rat Verlegh Stadion in Breda in de eerste helft heel aardig. De Nederlandse voetbalsters wonnen het eerste duel in de WK-play-offs met 2-0 van Denemarken.

De bezieling is er bij de Denen na hun goede EK helemaal uit. Ook de Oranjeleeuwinnen hebben geregeld moeite met hun nieuwe status als Europees kampioen, maar met een flinke portie strijd laten ze zien de tweede kans, zoals ze de play-offs zelf noemen, koste wat kost te willen pakken. Met de 2-0 ruststand moesten de Deense voetbalsters komen en werd het speelveld heel groot. ,,Het had van mij wel iets minder zwaar gemogen. Ik moest heel veel rennen en mijn lichaam voelde niet zo fit”, zei Van de Donk’, die op rechts de opening vond waar de 1-0 uit voortkwam. De nummer tien van Oranje maakte zoals altijd veel vuile meters. ,,Je doet het voor en met het team en deze wedstrijd vereiste dat ik veel moest verdedigen. Maar ik kan niet wachten tot dinsdag, dan hoop ik meer mee aan te kunnen vallen.”

Zaterdag kan Van de Donk even haar familie zien, daarna gaat de focus op de return van dinsdag. ,,We moeten in het nu blijven leven en doorgaan waar we mee bezig zijn. We wilden thuis winnen en vooral de nul houden en dat is allebei gelukt. Dat is heerlijk maar we moeten uit nog volop aan de bak hoor”, aldus de Valkenswaardse.

Quote We moeten in het nu blijven leven en doorgaan waar we mee bezig zijn Daniëlle van de Donk

Jackie Groenen is nog niet bezig met het tweede duel in Denemarken. ,,Eerst genieten van de winst, we mogen wel even ademen”, zei de Poppelse in de mixed zone. ,,We hebben een goede eerste helft gespeeld en een degelijke tweede. Bij Denemarken gingen alle remmen los na rust en zo zetten ze ons onder druk, maar we hebben het op een goede manier uitgespeeld. We hebben nu 2 doelpunten voorsprong, maar we weten dat het om een dubbele confrontatie gaat.”

Volledig scherm Daniëlle van de Donk viert de 1-0 waarvan ze aan de basis stond met afmaker Lineth Beerensteyn. © Remko Kool/Pro Shots