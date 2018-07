Jamie Murray ook met Azarenka naar finale

De 28-jarige Azarenka is voormalig nummer 1 bij de vrouwen en won in het enkelspel twee keer de Australian Open, in 2012 en 2013. Op Wimbledon kwam de tennisster uit Wit-Rusland nooit verder dan de halve finales. Dit jaar bleef Azarenka steken in de tweede ronde. In het gemengddubbel won ze eerder de US Open (2007) en Roland Garros (2008).