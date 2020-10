Janmaat transfervrij na ontbinden contract bij Watford

Janmaat verruilde Newcastle United in 2016 voor Watford. In 85 wedstrijden maakte hij zes doelpunten voor de ‘Hornets’, die afgelopen seizoen degradeerden uit de Premier League. ,,Ik kijk terug op een mooie tijd bij Watford, maar dit was de juiste beslissing”, aldus Janmaat, die eerder voor ADO Den Haag, sc Heerenveen en Feyenoord speelde.

De offensieve vleugelverdediger had nog een contract voor twee jaar in Engeland. ,,Het bereiken van de FA Cup-finale in 2019 was voor mij het hoogtepunt hier.” Vanaf de bank op Wembley zag hij zijn teamgenoten toen in de eindstrijd wel met maar liefst 6-0 verliezen van Manchester City.