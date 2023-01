Janus van Kasteren heeft eindzege binnen in Dakar Rally: ‘Mooiste dat je kunt winnen’

Dakar-journaal Etappe 14 (slot)Janus van Kasteren bezorgde Nederland voor het eerst sinds 2016 weer een eindoverwinning in de Dakar Rally. De trucker uit Veldhoven maakte het karwei vakkundig af in de slotrit over 136 kilometer van Al-Hofuf naar Dammam in Saoedi-Arabië. Door ingrijpen van de jury ziet het ernaar uit dat Team De Rooy zelfs beslag legt op het volledige erepodium.

,,De Dakar Rally is het mooiste dat je kunt winnen. Dit is vet. En ik denk dat we terecht gewonnen hebben. Met meer dan een uur voorsprong. Dit gaan we vieren. En wel meer dan een avond”, zei de kersverse winnaar op weg naar de huldiging.

Van Kasteren volgt teameigenaar Gerard de Rooy op als laatste Nederlandse winnaar. De Rooy, zoon van oud-winnaar Jan de Rooy, won de woestijnrally van de trucks in 2016 en 2012. Op de laatste dag kwam de leidende positie van de 36-jarige Iveco-rijder uit Veldhoven met navigator Marcel Snijders en Darek Rodewald niet meer in gevaar.

De dagzege ging op de valreep verrassend naar Vaidotas Paskevicius. De Litouwer was een luttele 7 seconden sneller dan Mitchel van den Brink die zichzelf een verlaat verjaardagscadeau dacht te bezorgen. Van den Brink junior vierde zaterdag zijn 21ste verjaardag.

Moeilijke start

Door motorproblemen kende Van Kasteren een moeilijke start van de rally. De eigenaar van Boss Machinery dreigde zelfs uit de wedstrijd te stappen, als het probleem niet verholpen zou worden. Zo ver kwam het niet. Vanaf het moment dat hij niet meer geplaagd werd door motorstoringen kon hij een aanval in gaan zetten op de koppositie van Ales Loprais. De Tsjech staakte de strijd na de twaalfde etappe waarin hij een Italiaanse toeschouwer aanreed die later op weg naar het ziekenhuis overleed.

Plotseling werd teamgenoot Martin van den Brink de belangrijkste uitdager van van Kasteren. Maar de 52-jarige Harskamper kreeg op zijn beurt af te rekenen met veel technische problemen, waardoor hij veel tijd verloor in de laatste dagen. De Tsjech Martin Macik profiteerde daarvan en nestelde zich tussen de twee kopstukken van Team De Rooy op de tweede plaats in het klassement. Even was er onduidelijkheid over de positie van Macik. Hij vond zijn naam vandaag aanvankelijk terug in de top van het dagklassement, vervolgens zou de wedstrijdleiding hem teruggezet hebben met een tijdstraf van 48 uur. Dat werd later weer rechtgezet.

Benavides passeert Price

De Argentijn Kevin Benavides heeft de eindzege in de Dakar Rally bij de motoren gepakt. De fabrieksrijder van KTM won de veertiende en laatste proef en passeerde zijn Australische teamgenoot Toby Price in het algemeen klassement.

Volledig scherm Kevin Benavides staat in het middelpunt van de belangstelling nadat hij zeker is van de eindzege in de Dakar Rally. © REUTERS

Benavides had aan de meet 55 seconden voorsprong op Price en hij maakte daarmee de 12 seconden achterstand op de Australiër meer dan goed. Het is de tweede eindzege voor Benavides in Dakar; hij won de woestijnrally ook in 2021.

Price, winnaar van Dakar in 2016 en 2019, eindigde als tweede op 43 seconden. De Amerikaans Skyler Howes uit het fabrieksteam van Husqvarna stapte als de nummer drie op het podium. Zijn achterstand op Benavides bedroeg 5.04 minuten.

Al-Attiyah prolongeert titel

Bij de auto’s was de spanning al lang uit het klassement verdwenen. Nasser Al-Attiyah koerste souverein af op titelprolongatie. Ook in de korte slotetappe bleef de Toyota-rijder uit Qatar uit de problemen. De Fransman Guerlain Chicerit was de snelste en bezorgde zo het team van Prodrive de negende etappezege: zeven voor Sébastien Loeb en twee voor Chicerit.

Loeb was achter Al-Attiyah de beste van de rest in het eindklassement. De man uit Qatar won de woestijnrally ook al in 2011, 2015, 2019, 2022 en 2023. Al-Attiyah komt met zijn vijfde eindzege op de tweede plaats in de eeuwige ranglijst. Alleen de Fransman Stéphane Peterhansel heeft meer eindoverwinningen in Dakar bij de auto’s, namelijk acht.

Volledig scherm Staande boven op hun Toyota vieren Nasser Al-Attiyah (rechts) en zijn navigator Mathieu Baumel de eindzege. © AFP

(Later meer)

Uitslagen Dakar Rally veertiende etappe Al Hofuf - Dammam over 136 km (onder voorbehoud):

Motoren

1. K. Benavides (Arg/KTM) in 1.15.17 uur

2. Price (Aus/KTM) op 0.55

3. Quintanilla (Chl/Honda) 3.15

4. Sanders (Aus/GasGas) 3.35

5. Howes (VSt/Husqvarna) 3.45

Eindklassement:

1. K. Benavides in 44.27.20 uur

2. Price op 0.43

3. Howes 5.04

4. Quintanilla 19.02

5. Van Beveren (Fra/Honda) 20.30

Quads

1. Kancius (Lit/Yamaha) in 1.36.16 uur

2. Copetti (VSt/Yamaha) op 6.05

3. Medeiros* (Bra/Yamaha) 8.11

4. Varga (Slw/Yamaha) 8.57

5. Vingut (Spa/Yamaha) 12.16

6. Giroud (Fra/Yamaha) 14.56

Eindklassement:

1. Giroud in 56.44.30 uur

2. Moreno (Arg/Yamaha) op 43.11

3. Copetti 1.52.55

4. Varga 2.51.22

5. Enrico (Chl/Yamaha) 4.57.11

Auto’s

1. Chicherit (Fra/Hunter) in 1.09.24 uur

2. Ekström (Zwe/Audi) op 1.36

3. Halpern (Arg/Mini) 1.53

4. Przygonski (Pol/Mini) 3.08

5. Lategan (ZAf/Toyota) 3.44 (incl. 2 min. straftijd)

8. Al-Attiyah (Qat/Toyota) 5.41

41. R. van Loon* (Son en Breugel/Red-Lined) 47.48

Eindklassement:

1. Al-Attiyah in 45.03.15 uur

2. Loeb (Fra/Hunter) op 1.20.49

3. Moraes (Bra/Toyota) 1.38.31

4. De Villiers (ZAf/Toyota) 2.29.12

5. Lategan 2.36.23

SSV

1. Mi. Goczal (Pol/Can-Am) in 1.22.48 uur

2. Ma. Goczal (Pol/Can-Am) 0.56 (incl. 2 min. straftijd)

3. Cinotto* (Ita/Can-Am) 1.34

4. Navarro (Spa/Can-Am) 1.57

5. E. Goczal (Pol/Can-Am) 2.28

11. Spierings (Sint-Michielsgestel/Can-Am) 3.29

15. Otten (De Mortel/Can-Am) 4.23

19. Seiadan (SAr/Can-Am) 8.09 (incl. 9 min. straftijd)

38. Baciuska (Lit/Can-Am) 22.36

Eindklassement:

1. E. Goczal in 53.10.14 uur

2. Baciuska op 16.44

3. Ma. Goczal (Pol/Can-Am) 18.15

4. Gonzalez (Arg/Can-Am) 1.07.00

5. Farres (Spa/Can-Am) 1.49.18

14. Spierings 7.29.18

21. Jeffrey Otten 13.54.05

Lichtgewicht prototype

1. Guttierrez (Spa/Can-Am) in 1.18.01 uur

2. Casale (Chl/Yamaha) op 0.58

3. Zille* (Arg/Can-Am) 1.31

4. Weijs (Ned/Arcane) 1.46

5. De Mevius (Bel/OT3) 2.07

11. Jones (VSt/Can-Am) 5.53

25. A. van Loon (Eersel/Can-Am) 14.29

Eindklassement:

1. Jones in 51.55.53 uur

2. Quintero (VSt/Can-Am) op 52.05

3. De Mevius (Bel/OT3) 1.29.42

4. Guttierrez 2.56.20

5. Lopez (Chl/Can-Am) 2.59.48

14. Van Loon 11.33.37

Trucks

1. Paskevicius* (Lit/Tatra) in 1.18.34 uur

2. Mitchel van den Brink (Ned/Iveco) op 0.07

3. Valtr (Tsj/Tatra) 1.46

4. Bouwens* (Bel/Iveco) 2.50

5. Martin van den Brink (Ned/Iveco) 3.20



7. Van Kasteren (Veldhoven/Iveco)6.01

Van de Laar (Best/Iveco)

Hofmans (Ammerzoden/DAF)

Eindklassement:

1. Van Kasteren in 54.03.33 uur

2. Macik (Tsj/Iveco) 1.14.34

3. Martin van den Brink op 2.40.22

4. Mitchel van den Brink 4.02.29

5. Valtr 5.06.09

* Deelnemers die eerder in de rally uitgevallen zijn, tellen niet meer mee voor het algemeen klassement.