Japans tennistalent Osaka (20) voltooit stunt in Indian Wells

De Japanse was het toptoernooi begonnen met een zege op vijfvoudig grandslamwinnares Maria Sjarapova. Osaka versloeg vervolgens met Agnieszka Radwanska en Karolina Pliskova nog twee speelsters van naam. In de halve finale overklaste ze met Simona Halep de nummer één van de wereld (6-3 6-0). Osaka maakte het vervolgens af tegen Kasatkina en vierde haar eerste WTA-titel. Ze verdiende daarmee omgerekend ruim 1 miljoen euro.

,,Hallo, ik ben nieuw hier'', zei Osaka bij het begin van haar overwinningsspeech op de baan. De dochter van een Haïtiaans-Amerikaanse vader en Japanse moeder moest duidelijk wennen aan alle plichtplegingen die horen bij het winnen van zo'n groot toernooi. Osaka, geboren in de gelijknamige Japanse stad, twijfelde zichtbaar of ze de beker wel mocht optillen en schrok enorm toen ineens het confettikanon naast haar af ging.

Kasatkina, ook al zo'n aanstormend talent, bleef in tranen achter. De twintigjarige Russin had op weg naar de finale onder anderen de grandslamwinnaressen Sloane Stephens, Caroline Wozniacki, Angelique Kerber en Venus Williams verslagen. Kasatkina maakte de voorbije weken al naam door in Sint-Petersburg de halve finales te halen en in Dubai zelfs de eindstrijd. Ze hoopte haar opmars te bekronen in Indian Wells, maar de onbevangen spelende Osaka bleek te sterk voor de huidige nummer negentien van de wereld.