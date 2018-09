Japanse tennissers nemen beslag van New York

Ook Kei Nishikori is een halve Amerikaan. Hij nam gisteren revanche voor de verloren US Open-finale van 2014. Nu won hij wel van Marin Cilic, in vijf sets, en wacht in de halve finale Novak Djokovic. Mooie tijden dus voor het Japanse tennis. Matsuoka, in de jeugd trainer van Nishikori, gaat de vergelijking met zichzelf 23 jaar geleden uit de weg. ,,Ik had zo veel geluk dat ik de kwartfinale van Wimbledon haalde. Deze twee kunnen echt grote dingen doen. Grand slams winnen.”



Hoewel Nishikori net als Osaka al jaren in Florida woont en traint, spraken de twee elkaar zelden of nooit. Beiden zijn van nature verlegen. In New York groeien ze wat meer naar elkaar toe. ,,Kei is eigenlijk een groot kind”, zegt Osaka. ,,Hij speelt videogames enzo. We lijken best wel op elkaar.” Nishikori: ,,Naomi oogt ouder en volwassener dan ze is. Zij is ook nog een kind.”