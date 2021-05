Jarige Swiatek heeft het een set lastig bij terugkeer op Roland Garros

Podcast | ‘Het was de dag van het goede karma’

30 mei De Giro zit erop, de Dauphiné is begonnen en het is volgens Thijs Zonneveld de dag van ‘goed karma’. Een bizarre ontknoping in de tijdrit waarbij winnaar Ganna zijn pech niet tegen hem zag keren. En in Frankrijk was het Brent - de nieuwe Thomas De Gendt - van Moer die na een mislukte Ronde van Limburg op schitterende wijze zijn revanche haalde en karma deed keren.