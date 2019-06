Jasper Cillessen verruilt Barcelona voor Valencia

De dertigjarige Cillessen maakte in augustus 2016 de overstap van Ajax naar Barcelona. Bij de Catalanen tekende hij voor vijf jaar en mocht hij de concurrentie aangaan met de Duitser Marc-André Ter Stegen. Cillessen moest genoegen nemen met een plek op de bank en invalbeurten in het Spaanse bekertoernooi. In de competitie kwam de Nijmegenaar slechts tot vijf wedstrijden. In de bekertoernooien keepte de vijftigvoudig international 24 duels in drie jaar tijd. Nu gaat hij dus voor de basisplek bij Valencia.