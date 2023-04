Je profloopbaan voortzetten met een defibrillator: Dragisa Gudelj is niet de eerste voetballer die het probeert

Dragisa Gudelj (25) wil blijven voetballen. De in Breda geboren verdediger, die in de jeugd uitkwam voor BSV Boeimeer en NAC, haalde afgelopen weekend het nieuws toen hij gereanimeerd moest worden tijdens de Spaanse derde divisiewedstrijd FC Córdoba - Racing Ferrol en daarna per se door leek te willen spelen.

Deze week werd bekend dat er een ICD (defibrillator) bij hem zal worden geplaatst en dat hij zijn voetbalcarrière daarna hoopt te vervolgen. Gudelj, broer van de bekende voetballer Nemanja Gudelj, zou niet de eerste voetballer met een defibrillator zijn. Zijn club, FC Córdoba, verwees in een statement al naar Christian Eriksen: ,,Hij kon terugkeren op het hoogste niveau en nu zelfs bij Manchester United”.

In Nederland kennen we natuurlijk Daley Blind, die een defibrillator ingeplant kreeg nadat hij in december 2019 duizelig werd tijdens de Champions Leaguewedstrijd van Ajax tegen Valencia. Op 25 augustus 2020, tijdens een oefenwedstrijd van Ajax, zakte hij naar de grond nadat zijn defibrillator in actie was geschoten. Ook dat betekende niet het einde van Blinds voetbalcarrière: inmiddels speelt hij bij Bayern München.

Anthony van Loo

Minder bekend is de Belgische oud-profvoetballer Anthony Van Loo, die al in 2008 een defibrillator ingeplant kreeg na hartritmestoornissen. Van Loo was toen pas 19 jaar. Na de hartstilstand van de Deen Christian Eriksen, op het EK Voetbal in 2021, vertelde Van Loo aan Het Laatste Nieuws over de twee momenten in zijn voetbalcarrière dat de defibrillator hem vervolgens redde: ,,De eerste keer, tijdens Roeselare-Antwerp, ging het licht zo snel uit dat ik zelf amper een reactie had. Je krijgt een shock die je hartslag terug op het normale ritme brengt, maar die shock voelde ik zelfs niet.”

Volledig scherm Anthony Van Loo. © BELGA

,,De tweede keer dat het gebeurde, met Kortrijk tegen Moeskroen, was de ervaring helemaal anders. Het was vroeg in de match, de actie speelde zich aan de andere kant van het veld af, toen ik me plots héél slecht voelde worden. Ik panikeerde, ik wist dat er iets ging gebeuren. Toen voelde ik een helse pijn. Achteraf heb je ook tijd nodig om te herstellen, zowel fysiek als mentaal. Een defibrillator is een zekerheid, waarvan je hoopt dat ze niet geactiveerd moet worden.”

Na die tweede ervaring met de defibrillator, in 2018, besliste Van Loo om op 29-jarige leeftijd te stoppen met topsport: ,,Ik heb toen overleg gepleegd met dokter Brugada en dokter La Meir, die mij behandelde. Ik vroeg toen wat ze zouden adviseren als ik hun zoon zou zijn. ‘Stoppen’, zeiden ze allebei.”

Vorig jaar kwam Van Loo nog eens in het nieuws toen zijn oudere broer Angelo, die aan dezelfde erfelijke hartkwaal lijdt en al op zijn achttiende een defibrillator ingeplant kreeg, een harttransplantatie moest ondergaan.

Volledig scherm Dragisa Gudelj weigert zich in de ambulance te laten rijden. © Screenshot video