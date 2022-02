Jean-Julien Rojer heeft dertigste ATP-titel in dubbelspel binnen na winst toernooi Dallas

Rojer en Arévalo spelen pas sinds de Australian Open samen. In de eerste ronde van dat toernooi verloren ze van Botic van de Zandschulp en Robin Haase. Van de Zandschulp is sinds vandaag topvijftigspeler in het enkelspel en Haase won gisteren de finale van het ATP-toernooi van Rotterdam in het dubbelspel, waarin hij samen speelde met Matwé Middelkoop.