Jean-Julien Rojer na thriller in finale dubbelspel

Video Jordens Peters: ‘Als je er drie tegen krijgt is het moeilijk winnen’

16 februari Even leek het nog of Willem II een puntje kon meenemen uit Arnhem, maar de 3-3 zat er niet meer in voor de Tilburgers. De 3-2 nederlaag was alweer de derde verliespartij op rij voor de ploeg van Adrie Koster. Voor het eerst sinds april-september 2017 verliest Willem II drie Eredivisie-duels op rij. Aanvoerder Jordens Peters vond dat een punt er in zat.