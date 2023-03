Jeffrey Herlings is terug en pakt meteen podiumplek bij comeback

Herlings keerde in Neuquen terug van een jaar blessureleed en gaf vantevoren aan geen hoge verwachtingen te hebben. ,,Ik heb nog wel een paar GP's nodig om voor de zege te vechten", zo was hij eerlijk. Dat bleek zaterdag ook wel in de kwalificatiemanche, waarin hij lang buiten de top-tien verkeerde, die dit seizoen voor het eerst punten opleverde. Een megacrash van Jeremy Seewer, die derde lag, zorgde ervoor dat Herlings alsnog een puntje bij mocht schrijven.

In de eerste manche op zondag werd Herlings vierde na een stevige manche vol gevechten. Ook in de tweede manche liet hij zich goed van voren zien. Hij pakte een degelijke start en bivakkeerde vanaf de eerste ronde in de top-vier. Na twee rondes passeerde hij Pauls Jonass voor de tweede positie en stond deze niet meer af.

Voor de andere Nederlanders waren er wisselende resultaten. Brian Bogers crashte in de eerste manche (16e), maar werd in de tweede manche zevende. Coldenhoff deed het tegenovergestelde, werd zevende in de eerste manche en crashte in de tweede manche (14e). Calvin Vlaanderen werd elfde en tiende.

De GP-zege was voor Ruben Fernandez, de teamgenoot van de geblesseerde Tim Gajser, die pas over twee maanden weer motor mag rijden. Het was de eerste MXGP-zege voor de Spanjaard. Herlings werd tweede op slechts een puntje achterstand en op gelijke hoogte met nummer drie, Jorge Prado. In de WK-stand staat Herlings vierde achter Romain Febvre. Prado leidt door zijn zege in de kwalificatiemanche voor Fernandez. Herlings verloor dit weekend negen punten op de Spanjaard.

Drie Nederlanders in top-tien MX2

In de MX2-klasse deden de twee Nederlandse toppers Roan van de Moosdijk en Kay de Wolf minder goede zaken. De Eerselse De Wolf kon het hele weekend goede snelheid laten zien, maar door een aantal valpartijen uitte dat zich niet in het resultaat. De Wolf werd achtste overal, twee plaatsen achter Van de Moosdijk, die voor het eerst in lange tijd weer een GP reed. Rick Elzinga deed het in zijn debuut voor Yamaha iets beter en werd vijfde. De Belg Jago Geerts ging er met de maximale score vandoor: hij won naast de twee manches op zondag ook de kwalificatiemanche en dus pakte hij 60 punten.

Het was een jaar lang stil rond de snelste motorcrosser ter wereld. 31 januari 2022 sloeg het noodlot toe: bij een lullige crash tijdens een fotoshoot ging het mis en brak hij zijn hiel. In gesprek met deze site vertelde hij uitgebreid over de afgelopen maanden.