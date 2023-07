Jenson Brooksby voorlopig geschorst na ‘missen’ dopingcontrole in onder meer Rosmalen

Brooksby zegt nooit iets verkeerds te hebben gebruikt en meent dat hij in maart ook nog drie keer is getest. Verder zegt de voormalig nummer 33 van de wereld dat hij bij een van de controles die hij zou hebben gemist, voor het grastoernooi van Rosmalen vorig jaar, gewoon op de afgesproken tijd op de juiste plek was. „Ik kijk ernaar uit om al het bewijs te leveren en aan de onafhankelijke commissie uit te leggen wat er is gebeurd”, zegt Brooksby.