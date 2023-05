Jesper de Jong en Arantxa Rus dicht bij plaatsing voor hoofdtoernooi Roland Garros

Rus versloeg Barbora Palicova uit Tsjechië met 6-3 6-4. In de tweede set kwam de Nederlandse nog met 4-1 achter, maar de volgende vijf games waren voor de nummer 113 van de wereld. Palicova staat 210e op de wereldranglijst. De 32-jarige Rus moet alleen nog winnen van de Japanse Moyuka Uchijima, de mondiale nummer 145. Voor De Jong is Hamad Medjedovic uit Servië de laatste horde op weg naar het hoofdtoernooi. Hij is de nummer 168 op de wereldranglijst.