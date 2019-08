Jeugdig PSV loopt niet in dezelfde val als zes jaar geleden

Door Maarten Wijffels



Een wedstrijd met twee gezichten. Het is een cliché van jewelste in sport, maar het ging gisteravond op voor wat PSV liet zien in het duel met Apollon. De eerste 45 minuten waren bloedeloos, ideeënloos en machteloos. De tweede 45 energiek, overtuigend én het belangrijkste: doelpuntrijk. Mark van Bommel zei onlangs dat zijn jonge ploeg ook ineens een keer zou kunnen ‘ontploffen’. Dat gebeurde gisteren op een voor hem en PSV wel heel prettig moment.



Het leek alsof Van Bommel in de rust elf nieuwe spelers had opgetrommeld. Ineens lukte om het wél om vaker vroeg en agressief druk te zetten. Ineens waren afvallende ballen een tijdlang allemaal voor PSV en ineens ging het adagium van Johan Cruijff op: een matige of slechte tegenstander moet je er ook matig tot slecht uit laten zien.