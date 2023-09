Jeugdig talent krijgt bij MOP de kans zich te mengen aan het front

De aanval van promotieklasser MOP bestaat dit seizoen onder meer uit twee zestienjarige meiden: Precious Oud en Frédérique Vernooij. Beide hockeysters barsten van talent en ambitie. Later in het grote Oranje ballen, dat zien beide spitsen wel zitten. Om zover te komen zullen ze eerst vooral bij hun eigen club moeten presteren.

Nog gauw even een vezel- en calorierijk banaantje naar binnen werken, en dan ‘gaan met die banaan’. Een traditie die Precious Oud doorgaans eerbiedigt voordat ze aan een wedstrijd begint. „Rituelen geven meestal extra houvast. Maar boven alles probeer ik gewoon mezelf te zijn en te blijven, en vanuit die grondhouding zo goed mogelijk te hockeyen”, doet ze uit de doeken.

Ze manifesteert zich als een snelle, felle spits die bovendien al over behoorlijk wat technische bagage beschikt. „Ik weet dat ik keihard moet werken om vooruitgang te blijven boeken. Successen komen niet vanzelf.”

Oud kwam al op vierjarige leeftijd in aanraking met hockey. Ze woonde in Engelen, het lag voor de hand om bij VMHC uit Vlijmen aan te kloppen. Drie jaar later verhuisde ze naar Vught en werd ze ‘Mopper’. „Ik ben toen begonnen bij de D1. Vervolgens via de C- en B1 doorgestroomd naar de selectie. Nee, ik vergis me niet: de A1 heb ik overgeslagen.”

En zo gebeurde het dat ze al op veertienjarige haar debuut maakte bij de hoofdmacht. „Ik kan me alles nog goed herinneren. Wat vónd ik het spannend. Doordat ik inmiddels aansluiting heb gevonden bij het team is de druk nu van de ketel.”

Kilometervreter

Vernooij speelt eveneens van kindsbeen af bij de Vughtse club. Een opmerkelijke parallel met Oud is de leeftijd waarop ze debuteerde voor Dames-1. Vernooij is uitermate handig met de bal. En ze valt dikwijls op door haar vechtlust. „Ik ben een echte kilometervreter. Ik ga voor iedere meter, en dat van het begin tot het eind”, onderstreept ze.

Ondanks de concurren­tie­strijd zijn we dikke vriendin­nen. We gunnen elkaar het beste Frédérique Vernooij (16)

Beide getalenteerde spitsen hebben met zowel Oranje O15 als O16 internationale ervaring opgedaan. Zo was Oud afgelopen juli van de partij tijdens het achtlandentoernooi in Granada, een toernooi dat eindigde in een triomf voor het Nederlands team. Vernooij had daar ook graag bij willen zijn, maar kwam uiteindelijk niet voor selectie in aanmerking. „Dat was ontzettend jammer, dat spreekt voor zich. Aan de andere kant was ik blij voor Pres dat ze wél bij de groep zat. Ondanks de concurrentiestrijd zijn we dikke vriendinnen. We gunnen elkaar het beste”, benadrukt Vernooij.

De aanval van MOP bestaat verder uit Tess Olde Loohuis, Lisa van Ierland en Emma van der Zanden. Samen met strafcornerspecialist Bo van Kempen zullen ze wellicht onderling gaan uitmaken wie zich aan het einde van het seizoen clubtopscorer mag noemen.

Bovenin meedraaien

De kersverse aanvoerder Kirsten Zennemers(22) heeft er het volste vertrouwen in dat MOP ‘ergens’ bovenin gaat meedraaien. „Doordat onze teamsamenstelling grotendeels ongewijzigd is, kunnen we voortborduren op de gemaakte progressie van vorig seizoen. Een top-3 klassering, en dus plaatsing voor de play-offs, is een serieuze mogelijkheid”, aldus Zennemers.

Zondag tijdens de seizoensouverture moet de ploeg onder leiding van Mark Dekker gelijk stevig aan de bak. Het openingsduel speelt zich namelijk af in en tegen Huizen.

