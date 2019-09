John de Bever, entertainer met microfoon én bal: ‘Als ik maar mensen blij kan maken’

Al voordat John de Bever zijn microfoon vastpakte wist hij mensen te vermaken. In voetbalstadions was hij met hoogstandjes een attractie. Tegenstanders werden met name in de zaal veelvuldig dolgedraaid. Die keken vervolgens radeloos toe hoe De Bever zijn zoveelste doelpunt maakte. Het leverde hem de titel ‘beste zaalvoetballer ter wereld’ op. ,,Wanneer je mij nu in het eerste van BMC zet, ben ik nog steeds de beste. Ik schop er minimaal twintig in”, belooft de 54-jarige De Bever. In Den Bosch genieten ze van dat soort uitspraken. Niet voor niets hing er in zijn tijd bij FC Den Bosch een spandoek met de tekst ‘Geen gezever, alle ballen op John de Bever’.