John de Wolf: 'Er is één club waar we absoluut niet tegen willen spelen in de kwartfinales’

Voor de camera van Veronica blikt Dessers terug op de partij. ,,Het was niet de mooiste wedstrijd van het jaar, maar als je de kwartfinale van een Europees toernooi kunt halen dan is dat heel mooi. We speelden vandaag volwassen en hebben geen gekke dingen gedaan. Op de manier hoe we vandaag gespeeld hebben, hebben we voor zondag meer energie over.”



Want zondag staat de Klassieker op het programma tegen Ajax. ,,We weten wat ons te wachten staat en hebben er veel zin in. Het gaat een mooie wedstrijd worden", aldus Dessers, die een vrije trap van Jens Toornstra van richting veranderde en de goal ook op zijn naam kreeg. ,,Ja, ik pik hem wel. Sorry, Jens", verontschuldigt Dessers zich met een knipoog. ,,Maar hij heeft voor volgend jaar al een contract getekend, dus ik eis hem gewoon op.”

,,Het is duidelijk dat iedereen blij is", zegt John de Wolf, die de zieke Arne Slot op de bank verving als tijdelijke hoofdtrainer. ,,We wilden geschiedenis schrijven. Twintig jaar geleden zat Feyenoord voor het laatst bij de laatste acht en dat hebben we nu weer samen bereikt. 8-3 in totaal is een zeer goed resultaat", vindt De Wolf. ,,Eigenlijk is alles volgens plan gegaan. Wij hadden verwacht dat Partizan vol druk zou zetten, maar dat gebeurde niet. We hebben volwassen gespeeld en niet de tent opengezet. 3-1 is een prima resultaat, 8-3 is een fantastisch resultaat over twee wedstrijden.”

Twintig jaar geleden speelde Feyenoord in de kwartfinales van de UEFA Cup tegen PSV. De kans is aanwezig dat Feyenoord in de kwartfinales van de Conference League opnieuw PSV treft. ,,Wij willen één ploeg niet loten en dat is Slavia Praag. Daar hebben we al tegen gespeeld en vonden we een heel vervelende ploeg. We zien het morgen wel", sluit De Wolf af.



Om 15.00 uur vindt de loting plaats.