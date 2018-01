John van den Brom verlengt contract bij AZ met één seizoen

Van den Brom, die eerder al verklapte dat hij heel graag wilde bijtekenen, is blij met de verlenging: ,,Van beide kanten zijn we positief. Over de eerste seizoenshelft maar ook over de nabije toekomst. We zijn hongerig en we willen meer. Dat merk ik aan alle spelers. Zo hongerig zijn we wel.''



Vorig seizoen was de contractverlenging van Van den Brom nog een heikel punt. Toen wachtte de AZ-directie lang met het verlengen van het contract van de hoofdtrainer na een matige eerste seizoenshelft.